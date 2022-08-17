FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo Portekiz'e dönüyor! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, son olarak Samatta'yı Genk'e kiralık olarak göndermişti. Kanarya'da bir ayrılık daha yaşanacak. Jorge Jesus'un ilk 11'de fazla forma şansı vermediği Miguel Crespo'ya Portekiz'den talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2022- 16:26