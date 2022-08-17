Birçok transferle yeni sezona giren Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo Portekiz'e dönüyor! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, son olarak Samatta'yı Genk'e kiralık olarak göndermişti. Kanarya'da bir ayrılık daha yaşanacak. Jorge Jesus'un ilk 11'de fazla forma şansı vermediği Miguel Crespo'ya Portekiz'den talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Golcü transferi için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde kadroda oluşan fazlalık nedeniyle bazı isimlerle vedalaşılıyor.
Son olarak Mbwana Samatta, satın alma opsiyonuyla Genk'e kiralandı.