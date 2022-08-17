Fenerbahçe'ye transferde Maxi Gomez müjdesi! Gattuso'dan flaş hamle

Forvet bölgesine takviye yapacak olan Fenerbahçe, Maxi Gomez'den müjdeli bir haber geldi. Valencia teknik direktörü Gattuso, Edinson Cavani'nin takıma kazandırılmasını istiyor. Valencia'nin bu transferi tamamlaması için Maxi Gomez'i takımdan göndermesi gerekecek. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2022- 20:16 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022- 20:43