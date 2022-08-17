Fenerbahçe santrfor transferine nokta koymaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'ye transferde Maxi Gomez müjdesi! Gattuso'dan flaş hamle
Forvet bölgesine takviye yapacak olan Fenerbahçe, Maxi Gomez'den müjdeli bir haber geldi. Valencia teknik direktörü Gattuso, Edinson Cavani'nin takıma kazandırılmasını istiyor. Valencia'nin bu transferi tamamlaması için Maxi Gomez'i takımdan göndermesi gerekecek. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bir süredir arayışlarını sürdüren Kanarya, golcü takviyesinde geri sayıma geçti.
Joao Pedro'nun tam anlamıyla hazır hale gelmesini bekleyen teknik direktör Jorge Jesus, yıldız futbolcunun yanına yeni yapılacak transferi monte edecek.