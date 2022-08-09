Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi YouTube hesabı hacklendi. Hızla müdahalede bulunan Fenerbahçe dijital ekibi hesabı geri alarak ismini eski haline çevirdi.

Sarı lacivertli kulübün 2.3 milyon üyeli YouTube hesabı hacklendi.

Fenerbahçe'nin YouTube kanalının ismi Andrew Tate olarak değiştirildi.

Kanaldaki tüm videolar silindi ya da gizliye alındı.

Fenerbahçe, YouTube hesabını geri alarak ismini eski haline çevirdi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı da sorun yaratmış ve sarı lacivertlilerin dijital ekibi yoğun çalışma sonrası hesabı kurtarabilmişlerdi.

Fenerbahçe'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi:

"Fenerbahçe YouTube resmî hesabımız bu akşam saat 20:52'de 12 dakika süre ile erişime engellenmiştir.

YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Dünya genelinde benzer birkaç büyük hesapta daha aynı problemin yaşadığı öğrenilmiş; hesabımız kontrolümüz altına alınmıştır.

Sorunun kaynağı ile ilgili detaylı araştırma YouTube ekipleri tarafından Kulübümüz ile koordineli olarak devam ettirilmektedir."