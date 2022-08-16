Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ederken, camiada bayram havası yaşatmıştı.
TRANSFER HABERİ: Vincent Aboubakar ikna oldu! Adım adım Fenerbahçe'ye geliyor
Fenerbahçe'de forvet transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, uzun süredir beklediği golcü transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Mısır basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vincent Aboubakar transferi için bizzat devreye girdi ve oyuncuyu ikna etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bunun akabinde sarı lacivertliler, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala, forvet hattını da güçlendirip takımın iskeletini tamamlamak istiyor.
Fenerbahçe'nin elinde şu anda Valencia, Rossi, Serdar Dursun, King ve Joao Pedro gibi forvetler bulunuyor.