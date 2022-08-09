Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası Erman Toroğlu'dan sert eleştiri! "Kartal'ın takımı daha kişikliydi"

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu'dan sert sözler. Toroğlu, "İsmail Kartal'ın takımı daha kişilikliydi üyük transferler yapan Fenerbahçe, büyük hoca getiren Fenerbahçe… Süper Lig'e yeni çıkmış bir Ümraniye, sessiz sedasız hazırlanan bir Ümraniye… Birisi futbolculara vermiş 10'ar lira, diğeri vermiş 1'er lira… " dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2022- 06:40