Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı! "Messi'den daha iyi"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de Arda Güler, maça damga vuran oyunculardan biri oldu. Oyuna sonradan dahil olan genç yıldız, attığı 2 golle adından söz ettirmeyi başardı. Mücadele sonrası 17 yaşındaki futbolcuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı. İşte sosyal medyada Arda Güler ile ilgili yapılan yorumlar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 16.08.2022- 09:45
Sarı-lacivertliler, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleden 6-0 galip ayrılarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında alınan farklı galibiyet sonrası yüzler gülerken, maça damga vuran isimlerden biri de Arda Güler oldu.