FENERBAHÇE HABERLERİ - Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı! "Messi'den daha iyi"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de Arda Güler, maça damga vuran oyunculardan biri oldu. Oyuna sonradan dahil olan genç yıldız, attığı 2 golle adından söz ettirmeyi başardı. Mücadele sonrası 17 yaşındaki futbolcuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı. İşte sosyal medyada Arda Güler ile ilgili yapılan yorumlar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.08.2022- 09:45