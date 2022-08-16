Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla geçerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Maxi Gomez'de mutlu son! İşte bonservis bedeli
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet transferinde mutlu sona ulaştı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Valencia forması giyen Maxi Gomez transferini bitirdiğini ve ödenecek bonservis bedelini açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdikten sonra hareketli bir yaz transferi geçiren sarı-lacivertliler, şu ana kadar 11 futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı.
Forvet ve Szalai'nin ayrılık ihtimaline karşı stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Kasımpaşa maçının ardından düzenlediği basın toplantısında transfer konusuna da değindi.