"RONALDO FENERBAHÇE'YE GELMEYECEK

Manchester United forması giyen ve takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Portekizli çalıştırıcı, "Evet Ronaldo ile arkadaşız. Onun farklı fikirleri var. O kendisini 5 büyük ligin dışında bir ligde oynamayacaktır. Nereye gidecek bilmiyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini söyleyebilirim. Bu benim istemediğim için değil, kendisi istememesinden dolayı" ifadelerini kullandı.