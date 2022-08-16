Fenerbahçe, Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'yı Belçika Ligi ekiplerinden Genk'e kiraladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta'nın geçici transferi için Belçika'nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir." ifadelerine yer verildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta Genk'e kiralandı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'yı Belçika Ligi ekiplerinden Genk'e kiraladı.
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Yayın Tarihi: 16.08.2022- 16:01