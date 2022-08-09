Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası flaş sözler!

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası flaş sözler. Çakar, "Kadıköy'de hakem rezaleti yaşandı. F.Bahçe asla iyi oynamadı. Kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koyamadı. Ama Yaşar Kemal Uğurlu ki benim için Türk hakemliğinin kara hakemidir, ağır bir soru işaretli hakemidir, dün korkunç hatalar yaptı." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2022- 06:40