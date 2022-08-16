Kadrosunu bitirici bir forvetle güçlendirmek için uzun süredir arayışta olan ve birçok futbolcuyla görüşen Fenerbahçe, en büyük hedefinde vites yüksellti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Maxi Gomez'e son teklif yapıldı!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Maxi Gomez konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncuyla anlaşan yönetim futbolcuyla kulübünle görüş talimatı verdi. İşte son detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
Kadrosunu bitirici bir forvetle güçlendirmek için uzun süredir arayışta olan ve birçok futbolcuyla görüşen Fenerbahçe, en büyük hedefinde vites yüksellti.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un yönetimden özellikle istediği Maxi Gomez için Valencia'ya yeni bir teklif yaptı.
Fenerbahçe, İspanyol kulübüne bonuslarla birlikte toplam 10 milyon Euro'luk bir öneri yaptı.