Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle beraber İsmail Kartal ile yollarını ayırmış ve yerine Jorge Jesus'u getirmişti.
Brezilya basınından Jorge Jesus için kafaları karıştıran iddia!
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldıktan sonra yoğun görüşmeler sonucunda göreve getirilen Jorge Jesus, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi Dinamo Kiev'e elenirken, Süper Lig'e de Kadıköy'de 3-3'lük Ümraniyespor maçıyla başladı. Fenerbahçe kariyerine istediğigi gibi başlayamayan Jorge Jesus hakkında Brezilya basınından gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı. İşte o flaş gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle beraber, yeni bir yapılanma başlamıştı.
Jorge Jesus ve Fenerbahçe yönetimi, yaptığı ortak transfer çalışmalar sonucunda birçok yıldızı kadrosuna katmıştı.