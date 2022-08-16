Erman Toroğlu'dan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yazısı!

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu'dan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı sonrası flaş değerlendirmeler geldi. Toroğlu, "Fenerbahçe sazı eline aldı, hem çaldı hem oynadı. Kasımpaşa da seyretti. Sarı-lacivertliler için mükemmel bir antrenman oldu. Hem de moral oldu... Fenerbahçe Teknik Direktörü oyuncu değişikliklerini geç yaptı. Ben half time'da (devre) yapacağını zannediyordum." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.08.2022- 06:40