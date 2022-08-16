Erman Toroğlu'dan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yazısı!
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu'dan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı sonrası flaş değerlendirmeler geldi. Toroğlu, "Fenerbahçe sazı eline aldı, hem çaldı hem oynadı. Kasımpaşa da seyretti. Sarı-lacivertliler için mükemmel bir antrenman oldu. Hem de moral oldu... Fenerbahçe Teknik Direktörü oyuncu değişikliklerini geç yaptı. Ben half time'da (devre) yapacağını zannediyordum." dedi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 16.08.2022- 06:40
beklemedi. Bu bir büyük takıma yakışmaz. Kasımpaşa kafa kafaya oynamaya kalktı ama arada bir kalite farkı var. Zaten bu da skora yansıdı. Emre Mor yavaş yavaş kendini buluyor. Kabiliyetli bir futbolcu, her takıma lazım. Çünkü bu tarz oyuncu tipi az var. Kasımpaşa'nın bu oyunla ligde işi zor. Mutlak takviye yapacaklardır. Çünkü iyi oyuncularından bazılarını kaybettiler. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın zemininden kim sorumluysa tebrik ederim. Halı gibi saha yapmışlar, inşallah kışın bozulmaz. E zaten iyi sahada da iyi futbol oynanıyor. Kasımpaşa'nın atılan oyuncusu çok acemi... O dakikada o faulu yapıp atılmaması gerekir. Çünkü daha uzun bir süre var maçın bitimine. Ama tecrübe pahalı bir şey. Hemen kazanılmıyor.