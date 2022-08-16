Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Dönüş süresi uzadı
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini 6-0 mağlup etti. Yüzlerin güldüğü sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Sakatlığı sebebiyle 20 gündür takımdan uzak kalan Joao Pedro'nun dönüş süresinin uzadığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Böylelikle Kanarya, puanını 4'e yükseltmiş oldu.