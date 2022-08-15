Kasımpaşa Fenerbahçe maçında ilginç pozisyon! VAR'dan uyarı geldi

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelede çok konuşulan bir pozisyon yaşandı. Pozisyon sonrası maçın hakemi Mete Kalkavan, VAR'dan pozisyonu izledikten sonra kararını verdi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 22:30 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022- 22:53