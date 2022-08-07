Slovacko'yu sahasında rahat geçen Feenrbahçe gözünü Süper Lig'e çevirdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe santrforunu Hollanda'dan buldu!
Forvet transferinde arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yeni bir isme kilitlendi. İtalyan basınının haberine göre AZ Alkmaar forması giyen Vangelis Pavlidis, sarı lacivertlilerin gündemine girdi. Kanarya'nın transfer için Avrupa'dan 3 rakibi var. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler Süper Lig'in ilk hafta maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Kanarya Jesus önderliğinde lige 3 puanla başlamak istiyor.