Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Kasımpaşa'nın 10 kişi kaldığı mücadelede sarı-lacivertliler gol oldu, yağdı ve maç 6-0 Kanarya'nın galibiyeti ile sona erdi. Fenerbahçe bu sezon 3 puan ile tanıştı.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Sarı-lacivertliler sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, Joshua King ile 8. dakikada 1-0 öne geçti. 16. dakika ev sahibinden Emre Yeşilyurt, kırmızı kart gördü ve sarı-lacivertliler mücadeleyi kontrol altına aldı. 34. dakikada Enner Valencia sahneye çıktı ve Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının bitmesine kısa bir süre kala Emre Mor, topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı. Valencia 58. dakikada maçın 4. golünü kaydetti. Maçın 5. golünü Arda Güler söyledi. Genç yıldız attığı golle durumu 5-0'a getirdi. Son sözü yine Arda Güler söyledi. 90+2'de topu ağlara gönderen genç oyuncu oyuna girdikten sonra kendisinin 2, takımının 6. golünü kaydett.

F.BAHÇE 3 PUAN İLE TANIŞTI

Sarı-lacivertli ekip 6-0'lık galibiyet ile bu sezon ilk 3 puanını kazanmış oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme rövanş maçında konuk olduğu Çekya ekibi Slovacko maçında kadrosunda çok sayıda rotasyon uygulayan ve 7 değişiklik yapan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, takımının ilk lig maçı HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasına göre ise daha az değişikliğe gitti.

ROSSI İLK KEZ 11'DE DEĞİL

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada kaleci Altay'a ilk 11'de görev veren Jesus, defansta yeni transfer Gustavo Henrique'yi ilk maçta olduğu gibi Attila Szalai'nin yanında görevlendirdi.

Sağ bekte Osayi-Samuel'e güvenen deneyimli hoca, HangiKredi Ümraniyespor maçında sağ bek oynayan Ferdi Kadıoğlu'nu Peres'in yerine sol bekte değerlendirdi. Daha önceki maçlarda sürekli ilk 11'e koyduğu Rossi'ye bu kez görev vermeyen Jesus, bu futbolcunun yerine orta sahada Zajc'ı tercih etti.

Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ferdi'den oluşturdu. Savunmanın önünde yine Willian Arao'ya güvenen deneyimli çalıştırıcı, orta sahada ayrıca Zajc ve Lincoln Henrique'yi sahaya sürdü.

Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta ise Emre Mor, King ve Valencia'ya şans verdi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Lemos, Peres, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Bruma, Burak Kapacak, Rossi ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE 8 OYUNCU KADRODA YOK

Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş, kafilede yer almasına rağmen maç kadrosuna alınmadı.

Sakatlıkları sonrası idmanlarda bireysel çalışmalar yaptıkları belirtilen yeni transfer Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz kadroda yer bulamadı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Berisha ve Nazım Sangare'nin yanı sıra, Kongolu defans oyuncusu Tisserand ile yeni transfer Alioski de kadroya alınmadı.