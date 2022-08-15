Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı sonrası Jorge Jesus konuştu

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti. Maçın ardından Jorge Jesus konuştu. Jesus, "Arda henüz 17 yaşında. Daha öğreneceği çok şey var. Henüz üst seviye bir oyuncu değil, ancak olacak. 'Kendini gösterme baskısı altında oynama' dedim ona. Bugün oyuna girdikten sonra toparladı ve gollerini attı. Arda'nın geleceği çok parlak" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.08.2022- 00:17 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022- 01:01