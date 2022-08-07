Fenerbahçe Yönetimi, yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak içtin yoğun bir çaba sarf ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Lassina Traore için bir teklif daha!
Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon öncesinde kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Shakhtar Donetsk forması giyen Lassina Traore için yeni bir teklifte bulundu. Oyuncudan da İstanbul'a gelmek istediği belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Yönetimi, yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak içtin yoğun bir çaba sarf ediyor.
Yönetim, santrfor mevkine nokta atışı yaparak transferi kapatmayı hedefliyor.
Maxi Gomez transferinde ciddi aşama kaydedildi.