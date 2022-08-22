Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Valencia, Serdar.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitsky, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIM LİGDE 37. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.