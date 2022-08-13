Attila Szalai konusunda ciddi transfer teklifleri alan Fenerbahçe için stoper iddiaları hız kesmiyor...
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye David Luiz şoku!
Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde, Attila Szalai'ye gelen teklifler sonrası stoper arayışları hız kazandı. Transferde rotayı yeniden Brezilya'ya çeviren yönetim, Flamengo'da forma giyen David Luiz'i gündemine aldı. Transfer için harekete geçen Fenerbayçe'ye dev bir rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan sarı-lacivertliler, Macar savunmacı için gelen teklifleri değerlendiriyor.
Attila Szalai'ye Rus ve İngiliz ekiplerinin ilgisi bulunuyor.