Fenerbahçe, forvet transferinde mutlu sona yakın.
Katalan basını duyurdu: Maxi Gomez Fenerbahçe’de!
Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon öncesi santrfor hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde mutlu sona ulaştı. Katalan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Valencia'dan Maxi Gomez'i renklerine bağladı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Michy Batshuayi, Vincent Aboubakar, Alexander Sörloth gibi isimlerin gündeme geldiği sarı-lacivertli ekipte sıcak bir gelişme yaşandı.
A Punt'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Valencia'dan Maxi Gomez'i renklerine bağladı.