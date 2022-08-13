Trabzonspor'un 2018 yılında İtalya Serie A ekibi Milan'dan kadrosuna kattığı Arjantinli orta saha Jose Sosa, Bordo-Mavili kulüpte geçirdiği iki sezonun ardından Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.
Jose Sosa'dan çarpıcı Fenerbahçe itirafı!
Geçtiğimiz sezonlarda ülkemizde Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Ernesto Sosa'dan flaş bir açıklama geldi. Arjantinli yıldız, Estudiantes'e transferi sonrası sarı lacivertlilerdeki günlerine dair çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sosa, sarı lacivertli kulüpte beklentilerin oldukça altında bir performans sergilerken Türkiye macerasına nokta koymuştu.
2022 yılında altyapısından yetiştiği ve ilk profesyonel olduğu kulübe, Estudiantes'e dönen Sosa, flaş açıklamalarda bulundu.