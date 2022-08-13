FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un ilginç Attila Szalai kararı!

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde geride kalan 5 resmi maçta birçok isim rotasyona uğradı. Jorge Jesus bu süreçte ise sadece bir isme her maçta görev verdi. İşte Jesus'un ilginç istatistiği... (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2022- 09:51