Slovacko deplasmanıyla 5. resmi maçına çıkan Fenerbahçe 'de bir türlü istikrara ulaşamayan defans kurgusu, yaklaşan Kasımpaşa karşılaşması öncesinde alarm veriyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un ilginç Attila Szalai kararı!
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde geride kalan 5 resmi maçta birçok isim rotasyona uğradı. Jorge Jesus bu süreçte ise sadece bir isme her maçta görev verdi. İşte Jesus'un ilginç istatistiği... (FB SPOR HABERLERİ)
Kim MinJae'nin Napoli'ye satılması, Serdar Aziz'in sakatlanması, yeni transferler Gustavo Henrique ve Luan Peres'in formsuzlukları, lig başlamasına rağmen Jorge Jesus'u arayışları sürdürmeye itiyor.
Tisserand'ın gözden düşmesinden sonra Lemos'a 1,5 yıl sonra forma veren Portekizli teknik adam, 5 resmi maçta 5 farklı defans kurgusuyla oynamak zorunda kaldı.