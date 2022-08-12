FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Mbwana Samatta gelişmesi! İşte ortaya çıkan o detay...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte bazı futbolcular ile de yollar ayrılacak. Kanarya'da uzun süredir gözden çıkarılan bir isim de Mbwana Samatta. Sarı lacivertliler, Samatta'yı Genk'e kiralamaya çok yakın. Belçika basınında konu ile ilgili yer alan haberde, Samatta'nın Genk transferine dair ayrıntılara yer verildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 18:38