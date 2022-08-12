Fenerbahçe yönetiminden açıklama geldi! Batshuayi’nin transferi…

Fenerbahçe transfer haberi: Santrfor hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli takımda, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak tamamlayan Batshuayi ismi gündeme gelmişti. Konuyla ilgili Fenerbahçe yönetiminden açıklama geldi. Peki, Batshuayi Çubuklu formayı giymeye yakın mı? İşte o açıklama... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 11:34