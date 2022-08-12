Fenerbahçe'de santrfor transferi için artık geri sayıma geçildi.
TRANSFER HABERİ: Sörloth için tarih verildi! Fenerbahçe...
Fenerbahçe transfer haberi: Santrfor hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde RB Leipzig forması giyen Alexander Sörloth uzun süredir gündemde. Norveçli oyuncunun son durumuyla ilgili Alman ekibi flaş bir karar aldı. İşte yaşanan gelişmeler... (FB spor haberi)
Sezona yeni transferler ve kadro planlamasıyla başlayan Kanarya'da son hamleler yapılacak.
3 kulvarda başarı hedefinde bulunan Fenerbahçe'de geniş rotasyonlu bir güçlü bir kadro oluşturulması hedefleniyor.