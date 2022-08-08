UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Slovacko'ya konuk olacak. Fenerbahçe, kazanarak adını play-off turuna yazdıracak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Slovacko - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Slovacko - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovacko - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

LINCOLN DAMGA VURDU!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ülker Stadyumu'nda Slovacko'yu ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Müsabakaya 2 gol 1 asist yapan Lincoln Henrique damga vurdu.