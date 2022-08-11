İngilizler Attila Szalai transferini açıkladı! West Ham United...

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılmasının ardından bir diğer yıldız stoper Attila Szalai ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki savunmacısına birçok teklif olduğu konuşuluyordu. Hatta İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ın, Macar oyuncu için resmi teklif yaptığı kaydedilmişti. Ancak Szalai transferinde asıl gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)