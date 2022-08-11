Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 3-0'ın rövanşında rakibiyle 1-1 berabere kalarak turu geçen taraf oldu. Maçın ardından Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler 3-0'ın rövanşında rakibiyle 1-1 berabere kalarak turu geçen taraf oldu. Maçın ardından Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bu akşam istediğimizi aldık. 7 farklı oyuncu sahaya sürdük. Hepsi istediklerimizi karşıladı. Herkese güvenebiliriz demek oluyor bu"

"Teknik direktörün işi bu. Sahadaki oyunculara her anlamda yardım etmeliyiz. Ben maçı yaşayan bir antrenörüm. Her hatayı düzeltmeye çalışıyorum. Arda Güler, yardımcı hakem ile fazla diyaloğa giriyordu. Bugün fiziksel kondisyonu çok iyiydi"

"Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Fenerbahçe şu an hak etmediği yerlerde. Yeniden Fenerbahçe'yi en üst sıralara çıkarmaya çalışacağız"

"Henüz Austria Wien analizimizi yapmadık. Önümüzde bir lig maçı var. O maçtan sonra hazırlıklarımıza başlayacağız"