İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılması beklenen Batshuayi'nin yeni adresi merak ediliyor.
Michy Batshuayi transferinde şok gelişme! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de golcü arayışı dört bir koldan devam ediyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı lacivertliler, son olarak geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi'yi gündemine almıştı. Bonservisi Chelsea'de bulunan ve İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki futbolcunun transferinde şok bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ada temsilcisinde teknik direktör Thomas Tuchel, yeni sezonda Belçikalı futbolcuyu kadroda düşünmüyor.
Chelsea'de gözden düşen Batshuayi, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala bonservisiyle elden çıkarılmak isteniyor.