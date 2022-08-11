Michy Batshuayi transferinde şok gelişme! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de golcü arayışı dört bir koldan devam ediyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı lacivertliler, son olarak geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi'yi gündemine almıştı. Bonservisi Chelsea'de bulunan ve İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki futbolcunun transferinde şok bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2022- 11:20