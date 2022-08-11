Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe'de forvet transferinde son aday: Keita Balde!
Fenerbahçe transfer haberi: Yaptığı 11 transfere rağmen forvete ihtiyaç duyan Fenerbahçe birçok golcü isim ile temaslarını sürdürüyordu. Sarı-lacivertlilerde son gündeme gelen isim forması giyen Keita Balde oldu. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
Yaptığı 11 transfere rağmen forvete ihtiyaç duyan Fenerbahçe birçok golcü isim ile temaslarını sürdürüyor.
Belotti, Plea, Sörloth, Maxi Gomez derken, son 2 gündür Süper Lig'den tanınan Aboubakar ve Batshuayi isimleri sarı-lacivertli ekip için gündemde.