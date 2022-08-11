Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili Brezilya'dan gündem yaratan bir iddia geldi.
Jorge Jesus için Brezilya basınından bomba iddia! "Sezon sonunda Corinthians'a..."
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekibin sezon başlangıcında yoğun görüşmeler sonucunda takımın başına getirdiği Jorge Jesus konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin 1 yıllık sözleşme imzaladığı tecrübeli çalıştırıcının yeni adresi hakkında çarpıcı sözler söylendi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli çalıştırıcı, istediği başlangıcı yapamadı.
Jesus'un öğrencileri ilk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e diş geçiremedi ve turnuvaya veda etti.