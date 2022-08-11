Felipe Jonatan'dan flaş itiraf: Fenerbahçe'ye transferimi menajerim değerlendiriyor

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'e 3-3'lük Ümraniyespor beraberliği ile başlayan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan biri olan Santos forması giyen Felipe Jonatan, yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli ekibin kendisine yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2022- 12:33