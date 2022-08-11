Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda önemli isimleri kadrosuna katarken, transfer çalışmalarına devam ediyor.
TEKLİFİ DUYURDU
Santos'ta forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Felipe Jonatan, Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı transfer teklifini açıkladı.
fotomac.com.tr'den Ömer Aykut Özaşkın'ın Brezilya basınından derlediği habere göre genç futbolcu konuşmasında, Fenerbahçeli 2 yıldızla da sürekli görüşme halinde olduğunu itiraf etti.
Felipe Jonatan, Fenerbahçe'nin teklifini menajerinin değerlendirdiğini de söyledi. İşte o açıklamalar...
"Yıl başında Fenerbahçe'den bir teklif gelmişti ama transfer gerçekleşmemişti.
Şu anda da Fenerbahçe'nin ilgisi var ancak henüz resmi teklif yapılmadı.
Fenerbahçe'de forma giyen arkadaşlarım Gustavo Henrique ve Luan Peres ile sıkça görüşüyorum.
Ayrıca, sosyal medyadan da onların ne kadar mutlu olduğunu görebilirsiniz.
Şu sıralar Fenerbahçe'den gelen ilgiyi menajerime bırakmış durumdayım."
FELIPE JONATAN KİMDİR?
15 Şubar 1998'de Brezilya'nın Fortaleza şehrinde dünyaya gelen Felipe, 1.76 boyunda ve sol bek pozisyonunda oynuyor.
Felipe, tercih edilmesi halinde sol önde de oynayabiliyor.
Öte yandan orta sahanın göbeğinde de rol alabiliyor.
İşte Brezilya basınına yansıyan o haber...