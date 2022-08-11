Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk olacak.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Çekya'da turu istiyor! İşte Jorge Jesus'un Slovacko maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe'de gözler Slovacko maçına çevrildi. Sarı lacivertliler 3-0'ın rövanşında Çekya ekibi karşısında sürprize izin vermek istemiyor. Teknik direktör Jorge Jesus ise ilk 11'ini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Slovacko maçı muhtemel 11'i...
TSİ 20.00'de Mestsky Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Karadağ'lı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.
Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, iki farklı yenilse dahi turu geçecek.