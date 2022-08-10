Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Slovacko maçı öncesi konuştu. Portekizli hoca, 3-0 biten ilk maçın rövanşında kadroda rotasyon yapacaklarını ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Slovacko maçı öncesi konuştu. Portekizli hoca, 3-0 biten ilk maçın rövanşında kadroda rotasyon yapacaklarını ifade etti.

Jesus'un açıklamalarından satır başları;

"İlk maçta evimizde iyi bir sonuç elde etmiştik. Bu sonucu koruyup bir sonraki elemelere geçmek istiyoruz. Son oynadığımız lig maçından az saatler geçti. Son kararı vererek hangi oyuncuların oynayacağını belirleyeceğiz."

"Son oynadığımız lig maçından az saatler geçti. Oyuncularımızın durumuna bakacak ve hangi oyuncuların oynayacağını belirleyeceğiz."

"Yoğun bir takvimdeyiz. Yarın kadroda bazı değişiklikler ve rotasyon yapmamız normal. Elimizde çok fazla opsiyon var. Arda konusunda, her zaman takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim."

"Futbolda kesinlik yoktur, bilim değildir. Maçlar oynadıkça istediğimiz seviyeye ulaşacağız. Ne kadar maç oynarsak, istediğimiz seviyeye o kadar yaklaşırız. Hiçbir zaman istediğimiz seviyeye erişebilmek için net tarih veremeyiz."