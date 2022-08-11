Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşı karşıya geldi. 1-1 biten maçta turu atlayan taraf ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekibin deneyimli oyuncusu Filip Novak, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovacko ile karşı karşıya geldi. 1-1 biten maçta turu atlayan taraf ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekibin deneyimli oyuncusu Filip Novak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"İlk maçta aldığımız sonuç bizim için önemli oldu. Bir sonraki rakibimiz Avusturya Wien. Umarım iyi bir netice alırız ve o maçı da atlatıp gruplara kalırız."

"Bu maç benim için önemliydi. 40 bilet talep etmiştim çünkü yaşadığım yere 40 kilometre, ailem ve yakın arkadaşlarım geldi. Buraya gelip Fenerbahçe'yi desteklediler. Şimdi pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız."

"Maç maç devam edeceğiz. Geliştirmemiz gereken yerleri geliştireceğiz. Ümraniyespor maçında 2 puan kaybı yaşadık. Bu tarz kayıplar yaşamamalıyız Kadıköy'de. Deplasmanda oynayacağımız maçla hedefimize devam edeceğiz."