Bonservisi Chelsea'de bulunan Malang Sarr, Fransız kulübü Monaco'ya kiralandı. Daha önce Fenerbahçe'nin de istediği Sarr, 2 yıl aradan sonra Fransa League 1'de forma giyecek.

Chelsea, 23 yaşındaki Fransız stoperi Malang Sarr'ı Monaco'ya kiraladı.

Bir dönem adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Malang Sarr, 2020 yazında tercihini Chelsea'den yana kullanmış ve bedelsiz olarak İngiliz ekibine imza atmıştı.

2020-21 sezonunu kiralık olarak Porto'da geçiren Sarr, geçen sezon Chelsea formasıyla 20 resmi maçta görev yaptı.

Ligue 1 ekiplerinden Monaco, genç savunmacının satın alma opsiyonuyla birlikte Chelsea'den kiralandığını açıkladı.

Malang Sarr bu transferle birlikte 2 yılın ardından Ligue 1'e geri döndü.