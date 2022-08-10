Fenerbahçe, yeni sezona evinde aldığı şok Ümraniyespor beraberliğiyle girdi. Yeni transferlerin gelmesiyle şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertliler, ilk maçında taraftarlarını kahretti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Alexander Sörloth fırsatı! Ümraniyespor maçı sonrası gaza basıldı
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte gözler golcü hamlesine çevrildi. Öte yandan Ümraniyespor maçında savunma da alarm verdi. Kanarya'nın gündemine ise bir kez daha Alexander Sörloth geldi. Norveçli golcü cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Ümraniyespor karşısında sadece alınan sonuç değil, oynanan futbol, yeni transferlerin performansı ve eksiklikler iyice göze çarptı.
Teknik Direktör Jorge Jesus da Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından lige de kötü başlayarak eleştirilerden nasibini aldı.