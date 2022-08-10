FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Alexander Sörloth fırsatı! Ümraniyespor maçı sonrası gaza basıldı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte gözler golcü hamlesine çevrildi. Öte yandan Ümraniyespor maçında savunma da alarm verdi. Kanarya'nın gündemine ise bir kez daha Alexander Sörloth geldi. Norveçli golcü cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2022- 06:40