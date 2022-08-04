FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ MAXI GOMEZ KİMDİR? Maxi Gomez hangi takımda oynuyor? Kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli ekipte gözler santrfor transferine çevrildi. Kanarya'nın hedefindeki isim ise ortaya çıktı. Valencia forması giyen Maxi Gomez'in şartları soruldu. Peki Maxi Gomez kimdir? Hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Transferde Fenerbahçe ile adı geçen Maxi Gomez ile ilgili ayrıntıları merak edenler, arama motorlarına yazıyor... Gomez ile ilgili bilinmeyenler haberimizde...

MAXI GOMEZ KİMDİR?

Maxi Gomez, 14 Ağustos 1996'da Uruguay'da dünyaya gelmiştir. 25 yaşındaki oyuncu, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giymektedir. Kulüp kariyerinde 233 maça çıkan Gomez, 82 gol atıp, 34 asist üretmiştir. Ülkesinin milli formasıyla da 27 maça çıkan 1.86'lık oyuncu, 4 gol kaydetmiştir.