FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Pablo Mari'den F.Bahçe'ye kötü haber! Monza'ya gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasına Ümraniyespor ile berabere kalarak puan kaybı yaşayarak başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da tam gaz devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Slovacko'yu bir mucize olmazsa eleyecek sarı-lacivertliler, play-off'a kalmadan bir stoper takviyesi yapmak istiyordu. Bonservisi Arsenal'de bulunan Pablo Mari'yi istediği bilinen Kanarya'ya kötü haber geldi ve İspanyol stoperin Serie A ekibi Monza ile anlaştığı belirtildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)