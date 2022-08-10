Teknik Direktör Jorge Jesus'un kadrodaki değişmez isimlerinin başında gelen Ekvatorlu yıldız Enner Valencia, Ümraniyespor müsabakasında da ilk 11'deki yerini alırken ilk 45 dakikada attığı gollerle takımını sırtladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Enner Valencia'nın menajerinden flaş açıklama! Takımdan ayrılacak mı?
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli ekip bir forvet transferiyle hücum hattını tamamlamayı planlıyor. Öte yandan bu gelişmeyle birlikte gözler takımdaki mevcut forvetlerden Enner Valencia'ya çevrilmişti. Ekvadorlu oyuncunun menajeri bu konuya ilişkin konuştu. İşte o sözler...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev'e kaybederek elenen Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın kaçırdığı penaltı çok konuşulmuş ve 32 yaşındaki futbolcu oyundan çıkarken taraftarın tepkisine maruz kalmıştı.