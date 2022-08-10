Brezilya basını duyurdu! Jorge Jesus Flamengo’dan bir başka eski öğrencisini istiyor

Fenerbahçe transfer haberi: Teknik direktör Jorge Jesus'un raporları doğrultusuyla kadroyu güçlendirmek için çalışmalara devam eden sarı-lacivertliler için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus'un, Flamengo'yu çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi olan oyuncunun transferini çok istediği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2022- 11:48 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022- 11:50