Süper Lig'e 3-3'lük Ümraniyespor beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Brezilya basını duyurdu! Jorge Jesus Flamengo’dan bir başka eski öğrencisini istiyor
Fenerbahçe transfer haberi: Teknik direktör Jorge Jesus'un raporları doğrultusuyla kadroyu güçlendirmek için çalışmalara devam eden sarı-lacivertliler için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus'un, Flamengo'yu çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi olan oyuncunun transferini çok istediği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Özellikle santrfor arayışlarına ağırlık veren sarı-lacivertli ekip için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Brezilya basınında yer alan habere göre Jorge Jesus, Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde eski öğrencisini ısrarla istiyor.