Fenerbahçe'den Willian bombası! Jorge Jesus transferini istedi

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'e 3-3'lük Ümraniyespor beraberliği ile başlayan sarı-lacivertli ekipte kadroyu güçlendirmek adına tüm çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe için son iddia Brezilya basınından geldi. Kanarya'nın teknik direktörü Jorge Jesus'un, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'tan Willian'ın transferini istediği belirtildi. Ayrıca bu transferde Fenerbahçe'ye rakip de olduğu ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)