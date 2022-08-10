Forvet transferi için çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe yönetimi en fazla 10 gün içinde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Michy Batshuayi hamlesi!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli camia golcü transferini bekliyor. Gündeme ise birçok isim gelmişti. Kanarya için son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi gündeme geldi. İşte detaylar...
Şu anda Maxi Gomez için Celta Vigo ile pazarlıklara tüm hızıyla devam eden Sarı-Lacivertliler bir yandan da alternatif isimlerle temasa geçmiş durumda.
MICHY BATSHUAYI FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin forvet gündemine sürpriz bir isim geldi.