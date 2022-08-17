Santrfor transferi için uzun süredir girişimlerde bulunan Fenerbahçe yeni golcüsüne kavuşuyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Alexander Sörloth atağı!
Spor Toto Süper Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertliler forvet hattını güçlendirmek isterken, Leipzig forması giyen Alexander Sörloth'u yeniden gündemine aldı. İşte transferin detayları... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Ümraniyespor beraberliğiyle beklenmedik bir kayıp yaşayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'ya karşı gövde gösterisi yaptı.
Deplasmanda oynanan müsabakadan 6-0 galip ayrılan Kanarya, yeni sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.