Udinese’nin Rodrigo Becao için istediği bonservis bedeli belli oldu! Fenerbahçe’nin kararı…

Udinese’nin Rodrigo Becao için istediği bonservis bedeli belli oldu! Fenerbahçe’nin kararı…

Fenerbahçe transfer haberi: Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferinin ardından sağ stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip Udinese forması giyen Rodrigo Becao ismini gündemine almıştı. İtalyan ekibinin Brezilyalı savunmacı için istediği bonservis belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)