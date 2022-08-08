Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonu için transfer çalışmaları sürüyor.
Udinese’nin Rodrigo Becao için istediği bonservis bedeli belli oldu! Fenerbahçe’nin kararı…
Fenerbahçe transfer haberi: Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferinin ardından sağ stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip Udinese forması giyen Rodrigo Becao ismini gündemine almıştı. İtalyan ekibinin Brezilyalı savunmacı için istediği bonservis belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Kim Min-Jae'nin ayrılığı sonrası sağ stoper bölgesine Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekibin 1 takviye daha yapması gündemde.
Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Udinese forması giyen Rodrigo Becao ismini gündemine almıştı.