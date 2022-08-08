Golcü arayışında rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Maxi Gomez'de mutlu sona çok yakın...
TRANSFER HABERİ: Maxi Gomez adım adım Fenerbahçe'ye! İmza tarihi...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Uruguaylı golcü Maxi Gomez ile el sıkıştı. 25 yaşındaki forvetin transferi için İspanyol ekibi Valencia ile son pazarlıklar yapılıyor. Valencia ile anlaşılması halinde imzalar atılacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Golcü arayışında rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Maxi Gomez'de mutlu sona çok yakın...
25 yaşındaki oyuncu ile yıllık 2.5 milyon euro'ya anlaşan yönetim, Valencia ile masada.
Fotomaç'ın haberine göre, son teklif; 8 milyon euro+bonuslar. İspanyol kulübü ile de el sıkışılması halinde Uruguaylı forvet bu hafta İstanbul'a gelecek.