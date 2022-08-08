Fenerbahçe'de yeni sezon transfer harekatı devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdular! İşte Ally Samatta'nın yeni adresi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusu olmuştu. Jorge Jesus'un gözden çıkardığı futbolculardan biri olan Ally Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hamlelerini gerçekleştiriyor.
Kanarya'da, gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncular da merak konusu.