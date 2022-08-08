TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdular! İşte Ally Samatta'nın yeni adresi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusu olmuştu. Jorge Jesus'un gözden çıkardığı futbolculardan biri olan Ally Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2022- 17:08 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022- 17:11