Fenerbahçe Ümraniyespor maçında penaltı kararı! VAR'dan uyarı geldi
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadelenin 17. dakikasında kornerden gelen top Ümraniyesporlu futbolcunun topu eliyle kesmesinin ardından VAR'dan gelen uyarıyle birlikte hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.08.2022- 22:13 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022- 22:34
Kullanılan köşe vuruşunda Ümraniyespor ceza sahasına gelen ortada top Ümraniyespor oyuncunun eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uyarısı sonrası pozisyonu monitörde izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe'de topun başına geçen Enner Valencia, 19. dakikada takımını öne geçirdi.
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...