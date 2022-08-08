Fenerbahçe bu sezon ilk sınavını Ümraniyespor karşısında veriyor. Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde ilk lig maçına çıkan sarı lacivertliler, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin kazandığı haftada bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 21:45'te başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Emre, Lincoln, Rossi, King, Valencia.
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, A. Mrsic, Durel, Del Valle, Bettaieb.